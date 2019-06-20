KYK yurt başvuruları başladı mı? 2018 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? YKS sınavına giren öğrenciler bir yandan ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarını beklerken diğer yandan da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak Haberleri, Güncel 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak haberleri ve 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak son dakika gelişmeleri…

ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS üniversite sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından sıklıkla araştırılıyor. Sınava katılan milyonlarca öğrenci, tercih yapabilmek için sonuçlarını beklemeye başladı. ÖSYM 2019 YSK sınav sonuçlarını 18 Temmuz’da Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. ÖSYM YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra sıra üniversite tercihlerine ve KYK yurt başvurularına gelecek.

Üniversiteyi kazanıp ilk defa evlerinden uzak olarak başka illere gidecek öğrencilerin yeni telaşı yurt başvurusu yaparak öncelikle KYK Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleşmek. KYK Yurt başvurusu yaparken nelere dikkat etmelisiniz? yurt çıkmasının püf noktası var mı. Yurt Başvurusunu ne zaman ve nasıl yapacağım. yedek Yurt Başvurusunu nasıl yapabilirim? Sitemizden sizlere güncel yurt başvuru şartlarını duyuracağız.

KYK yurt başvuruları ne zaman 2019

Yüz binlerce gence ev sahipliği yapan KYK, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak edimeye başlandı. Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularını almaya hazırlanıyor KYK tarafından 2018 yurt başvuruları 3-10 Eylül'de gerçekleştirilmişti.

KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.