KYK öğrenci yurtlarına yüzde 20 zam geldi!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) zam uygulanan yeni tarifesine göre, en düşük yurt ücreti 168 liradan 200 liraya yükseldi. Bu öğrenim yılı ile birlikte 6 ya da 8 kişilik odalarda kalacak en düşük yurt ücretlerine yapılan zam yüzde 20'ye ulaştı.

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan güvence bedeli de en düşük yurt modelinde 224 liradan 273 liraya çıkarıldı.

Kıbrıs'taki yurtlara zam yüzde 30

Bir önceki sene 180 lira olan yurt fiyatı 215 lira, 213 lira olan 250 lira, 237 lira olan 280 lira, 258 lira olan 310 liraya yükseltildi. Devlet yurtlarında en yüksek 285 lira olan yatak ücreti de 340 liraya ulaştı.

Kıbrıs'taki KYK yurtları için ise zam yüzde 30'un üzerine çıkarılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak yenilendi.