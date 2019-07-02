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KYK kredi bursu hangi durumlarda kesilir?

KYK burs öğrenim kredisi ne zaman kesilir? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ODTÜ'de düzenlenen sözde 'Onur' Yürüyüşü'nde göz altına alınan öğrencilerin kredi ve burslarını kestiğini duyurmasından sonra hem sol medya hem de terör örgütü destekçisi medya yaygara koparmaya başladı. Peki KYK kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir? KYK tarafından verilen kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir? Mezun olan birinin öğrenim kredisi ne zaman kesilir? KYK bursu ne zaman kesilir 2019?

02 Temmuz 2019 Salı 17:51
KYK kredi bursu hangi durumlarda kesilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ODTÜ'de düzenlenen sözde 'Onur' Yürüyüşü'nde göz altına alınan öğrencilerin kredi ve burslarını kestiğini duyurmasından sonra hem sol medya hem de terör örgütü destekçisi medya yaygara koparmaya başladı. Peki KYK kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir? KYK tarafından verilen kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir? Mezun olan birinin öğrenim kredisi ne zaman kesilir? KYK bursu ne zaman kesilir 2019? 

KYK hangi durumda kredisi kesilir? 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’ndeki "Burs/Krediverilmeyecek haller" maddesi şöyle: "Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere verilmez."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:51
  1. KYK kredi bursu hangi durumlarda kesilir?
  2. KYK kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir?
  3. KYK tarafından verilen kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir?
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