KYK kredi bursu hangi durumlarda kesilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ODTÜ'de düzenlenen sözde 'Onur' Yürüyüşü'nde göz altına alınan öğrencilerin kredi ve burslarını kestiğini duyurmasından sonra hem sol medya hem de terör örgütü destekçisi medya yaygara koparmaya başladı. Peki KYK kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir? KYK tarafından verilen kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir? Mezun olan birinin öğrenim kredisi ne zaman kesilir? KYK bursu ne zaman kesilir 2019?

KYK hangi durumda kredisi kesilir?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’ndeki "Burs/Krediverilmeyecek haller" maddesi şöyle: "Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere verilmez."

KYK borç sorgulama! KYK yurt ve kredi ödemeleri İşe giremeyen öğrencilerin KYK borçları ertelendi mi

KYK borçları ertelenecek mi? KYK borçları silinecek mi son dakika

KYK borçları silinecek mi son dakika KYK burs sorgulama

KYK yurt başvuruları ne zaman 2019