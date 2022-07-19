Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KYK Kredi Borcu faizleri ile ilgili son dakika açıklamasının ardından KYK öğrenim kredisi borcu bunanlar arama motoru üzerinden KYK kredi borcu hesaplaması ile KYK kredi borç sorgulaması yapmakta. Peki KYK kredi borç hesaplaması nasıl yapılır? KYK kredi borcum ne kadar? KYK kredi borcunu geri ne kadar ödeyeceğim?

KYK kredi borcu nasıl hesaplanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisine ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

Katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

KYK kredi borcu nasıl ödenir?

Borç ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil ediliyor. Taksitler Ziraat Bankası şubelerinden nakit veya Ziraat Bankası internet tahsil ekranından kredi kartıyla yapılabiliyor. Yani borçlar tüm kredi kartları ve banka kartları ile https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden de ödenebiliyor.

KYK kredi borcunu nasıl öğrenirim, sorgularım?

KYK Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilmekte. KYK KREDİ VE BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ