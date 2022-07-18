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Eğitim KYK faizleri silindi mi? KYK borcu yeni düzenleme nasıl oldu?
Eğitim

KYK faizleri silindi mi? KYK borcu yeni düzenleme nasıl oldu?

KYK borcu bulunan milyonların merakla beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarına ilişkin alınan kararı duyurdu. Peki, kimlerin KYK borcu silindi?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 17:43:00 -
KYK faizleri silindi mi? KYK borcu yeni düzenleme nasıl oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK borç faizlerine ilişkin alınan kararı açıkladı. Peki, KYK borçlarının tamamı silinecek mi?

KYK faizleri silindi mi? KYK borcu yeni düzenleme nasıl oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haftalar öncesinden arkadaşlarımıza talimat verdim. Kredi geri ödemelerinin enflasyon veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamada kredi ödemesi yapan tüm öğrenciler yararlanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış 812 bin şu an okuyan öğrencimiz ve vergi dairelerinde takip edilen 1 milyon 295 bin öğrencimizin öğrenim kredisi sorununu çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren alınan kredi kadar sorumlu olacaklar” dedi.

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