Üniversite öğrencilerinin en yoğun takip ettiği başlıklar arasında yer alan KYK burs ve kredi ödemeleri, yeni dönem başvurularının tamamlanmasıyla yeniden gündemin odağı oldu. Taahhütname işlemlerini bitiren öğrenciler, ilk aktarımın hangi adımla ve ne zaman yapılacağına dair gelişmeleri dikkatle izliyor. Sürecin ödeme kanalı, hesap tanımlamaları ve kart işlemleri gibi başlıklar öğrencilerin takip ettiği konular arasında öne çıkıyor. Gözler şimdi Bakanlık tarafından duyurulacak resmi tarihte.

Ödeme süreci nasıl ilerleyecek?

KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, taahhütname onayının ardından ödeme sürecine geçmesi planlanıyor. İlk defa burs veya kredi alacak öğrenciler, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme alacak. Öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak aktarım, belirlenen tarihlere göre hesaplara yansıtılacak.

Ödemeler nasıl alınacak?

Ödemeler Ziraat Bankası Genç Bankkart aracılığıyla kullanılabilecek. Öğrenciler, ATM’lerden çekim yapabileceği gibi şubelerden T.C. kimlik numarası ile de işlem sağlayabilecek. Kullanılabilir durumdaki mevcut Bankkart Genç kartına hesap tanımlaması yapılabilecek ve banka tarafından kart teslim süreci öğrenciye bildirilerek işlem başlatılacak.

Taahhütname ve hesap işlemleri

Taahhütname onayının ardından ilgili öğrenci hesabı aktif hale getirilecek. Bu süreçte Harçlık Avans ve kart başvuruları değerlendirmeye alınarak sonuç bilgisi öğrenciye iletilecek. İnternet şubesi, mobil bankacılık uygulamaları ve müşteri iletişim kanalları üzerinden hesap bağlantısı sağlanabilecek.

KYK bursları ne zaman yatacak?

Geçen yıl ilk ödemeler kasım ayının ortasında başlamıştı. Bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak benzer tarihlerde ödemenin gerçekleştirilmesi bekleniyor.