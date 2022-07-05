Kurban bayramı sebebiyle pek çok ödeme öne çekildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve öğrenim kredisi alanlar temmuz ayı ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, KYK bursu bu hafta yatar mı?

KYK bursları bayramdan önce yatar mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. Kurban bayramı ise 9,10,11 ve 12 Temmuz’a denk geliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olmasa da bursların tamamının bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Burs ve öğrenim kredilerine yönelik bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK burs ve kredisi ne kadar 2022?

Lisans öğrencileri 2022 yılında 850 TL alıyor.

Yüksek lisans öğrencileri 2022 yılında 1700 TL alıyor.

Doktora öğrencileri 2022 yılında 2.500 TL alıyor.