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Eğitim KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı! KYK sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı! KYK sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2020-2023 GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 20:47:00 - 2022-12-16 20:47:36
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı! KYK sonuç sorgulama ekranı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından, “Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra 'Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama' sayfasına girerek işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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