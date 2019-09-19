KYK burs ve kredisi hangi durumlarda kesiliyor? | KYK burs parasının kesilmesi

KYK her yıl binlerce yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler için burs/kredi desteği sağlamaktadır. KYK bursu adı altında her ay düzenli olarak 4 yıl boyunca verilen ücret bazı sebepler neticesinde kesilmektedir. Peki, KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK kredisi hangi durumlarda kesilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

KYK burs ve kredisi hangi durumlarda kesiliyor?

Öğrenim kredisi kesilme sebepleri:

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,

Kesin hükümle mahkum olması.

Bursun kesilme sebepleri:

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması.