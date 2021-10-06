KYK burs ve kredileri yattı mı? GSB KYK burs kredi Ekim parası yattı mı?

KYK bursu ve öğrenim kredisi alan milyonlarca öğrenci üniversitelerin başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

KYK burs ve kredisi ne kadar ödenir?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ekim ayında başlar, haziran ayında burs ve kredi ödemesi sona erer.

KYK kredi geri ödeme nasıl hesaplanır?

KYK tarafından sağlanan kredilere faiz uygulamaktadır. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) belirlenmektedir. Kredi alan öğrenciden alınacak toplam faiz kredi miktarının üç katını geçmez.

KYK bursu ne zaman biter?

KYK bursu veya KYK kredisi alan öğrenciler ilgili bölümün normal eğitim süresini tamamladıkları senenin Haziran ayında son ödemelerini alırlar. Özetle KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ekim ayında başlar, haziran ayında burs ve kredi ödemesi sona erer.