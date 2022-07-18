Üniversite sınavı sonuçlarını açıklanmasıyla birlikte KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağı, KYK bursu için kimlerin başvuru yapabileceği araştırılıyor.

KYK burs öğrenim kredisi başvuruları ne zaman 2022-2023

18 Temmuz 2022’de gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçlarının faizlerinin silindiğini yalnızca ana paranın geri ödeneceğini açıkladı. Böylece KYK bursu alanlar geri ödemeler sırasında yalnızca ana parayı ödeyecek.

Yine 18 Temmuz Pazartesi günü YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını ne zaman nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda başvuruların ekim-kasım aylarında alınması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Kimler KYK bursu alabilir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar.