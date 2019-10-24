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KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları

On binlerce öğrenci 'KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurularının alındığı burs ve kredi sonuçlarının açıklanma tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Kurumun resmi açıklama yapmasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulanmaya başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da burs almaya hak kazanamayan öğrenciler diledikleri taktirde karşılıksız burs imkanından faydalanabilecek. Peki, 2019 KYK burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 KYK burs ücreti ne kadar? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılır? KYK bursu ve kredisi arasındaki fark nedir? İşte konu ile ilgili detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 23:09
KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları

On binlerce öğrenci 'KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurularının alındığı burs ve kredi sonuçlarının açıklanma tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Kurumun resmi açıklama yapmasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulanmaya başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da burs almaya hak kazanamayan öğrenciler diledikleri taktirde karşılıksız burs imkanından faydalanabilecek. Peki, 2019 KYK burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 KYK burs ücreti ne kadar? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılır? KYK bursu ve kredisi arasındaki fark nedir? İşte konu ile ilgili detaylar...

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler KYK burs başvurularını tamamladı. Şimdi ise gözler KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi. Haberimizde, 2019 KYK burs ve kredi başvuru açıklanma tarihine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler ışığında kurumdan resmi açıklama gelince haberimize eklenecektir.

2019-2020 KYK burs ücreti ne kadar?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.

Burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılır?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK bursu ve kredisi arasındaki fark nedir?

Burs, yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Kredi ise yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Mezun olan öğrencilerin KYK'dan aldığı krediyi ödemesi gerekir.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:09
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