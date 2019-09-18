KYK burs kredi borçları siliniyor mu?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs borçlarına ilişkin son dakika haberi CHP’den geldi. Milyonlarca KYK borcu olan gençlerin beklediği KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna af mı geliyor? Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim burs borçları ertelenecek mi? gibi soruların sorgulandığı bir dönemde CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından KYK borçları konusunda bir kanun teklifi hazırlaması KYK borç silinmesine ilişkin beklentiyi daha da artırdır.

Üniversite okuyan binlerce öğrencinin gözü kulağı KYK burs başvuru tarihlerine çevrilmişken diğer yandan KYK bursu alan gençlerin KYK öğrenim kredisi borcunu ödemeleri gerekmekte. Üniversiteyi bitirmesine rağlen henüz bir işe giremeyen gençlerin ödemekte zorlandığı KYK burs borçlarının silinmesine ilişkin büyük bir beklenti söz konusu. KYK burs borçlarının silinmesine yönelik Meclis'te siyasi partilerin teklifleri ve açıklamaları da KYK burs borçlarının silinmesini isteyen gençler açısından yakından takip edilmekte.

CHP'den KYK burs borçlarının silinmesi için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Meclis’e üniversite mezunu işsizlerin yaşadığı travmayı da göz önüne alarak Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kanunu’nda değişiklik yapılması için harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti ve 16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’na eklenecek geçici madde ile öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçlarının silinebileceğini istedi.

Müzeyyen Şevkin KYK borçlarının silinmesini istediği o açıklamada şunları söyledi: "Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor. 4 üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçmektedir.

TÜİK’in açıkladığı 2019 iş gücü istatistiklerine göre, genç işsizlik oranı yüzde 18,6'dan yüzde 26,7’e yükselirken, Türkiye’de son 10 yılda öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşmıştır. Borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezununa karşı yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiği anlaşılmıştır. Kanun Teklifimiz, iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK borçlarının silinerek, sorunun çözümüne yöneliktir."

KYK borçları ile ilgili hazırlanan kanun teklifinde ise şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçları silinir. Kredi borçlarına ilişkin daha önce yaptığı ödemeler iade edilmez.