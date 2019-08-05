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KYK burs borçları ne zaman silinecek? KYK borçları siliniyor mu?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve kredi ödemeleri. Türkiye Büyük Millet Meclis’nde sürekli olarak gündeme gelen KYK burs ve kredi borçları hakkında birbiri ardına son dakika yeni açıklamalar yapılıyor. TBMM’de bulunan muhalefet partileri hükümeti sıkıştırmak için KYK burs borçları konusunda genellikle üniversite öğrencilerini devreye sokuyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:09
KYK burs borçları ne zaman silinecek? KYK borçları siliniyor mu?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve kredi ödemeleri. Türkiye Büyük Millet Meclis’nde sürekli olarak gündeme gelen KYK burs ve kredi borçları hakkında birbiri ardına son dakika yeni açıklamalar yapılıyor. TBMM’de bulunan muhalefet partileri hükümeti sıkıştırmak için KYK burs borçları konusunda genellikle üniversite öğrencilerini devreye sokuyor.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi.  Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

Ömer Fethi Gürer' şu ifadelerini kullandı. “Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır. "Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır."

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:09
  1. Niğde
  2. KYK burs borçları ne zaman silinecek?
  3. KYK borçları siliniyor mu?

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