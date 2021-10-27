Üniversite öğrencilerinin pek çoğu burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak istiyor. Bu sebeple KYK burs başvuru işlemlerinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuru işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili de bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK burs başvuruları e Devlet üzerinden alınacak. Başvuruların YKS ek tercih kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

KYK bursu ne kadar?

Burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler burs miktarını araştırmaya başladı. 2020 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için bin 950 lira olarak ödendi.

Kimler KYK bursu başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.