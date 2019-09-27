KYK burs başvuru tarihi son dakika açıklandı mı? KYK burs ücreti 2019 ne kadar?

KYK burs başvuruları başladı mı? KYK bursu için dört gözle başvurularının erişime açıldığının müjdesini bekleyen öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs kredi başvurularının başlayıp başlamadığını, KYK burs başvurularının başlamadıysa ne zaman başlayacağını sorgulamakta. 2019 2020 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru tarihi son dakika açıklandı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? soruları Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu burs başvurusu yapacaklar tarafından araştırılmakta. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu nereden yapılacak? İşte detaylar.

Üniversitelerin açıklasıyla birlikte ders başı yayan öğrenciler bir yandan derslerine çalışırken diğer yandan da KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversite okuyan öğrenciler için KYK bursu bulunmaz bir nimet. KYK bursu ile öğrenciler, ulaşım, eğitim, yeme ve içmenin yanında KYK yurt taksitlerini ödemede büyük kolaylık sağlayacak. KYK burs başvurusu yapmaya hazırlanan yükseköğrenim öğrencileri bir yandan da KYK burs ücreti 2019 ne kadar olduğunu merak etmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, öğrencilere tahsis edilen kredi ve burs desteklerine ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs miktarına dair 'yeni bir zam daha gelecek' açıklamasını yaptı. KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları merakla bekleniyor. Binlerce öğrencinin başvuracağı KYK burs başvurusu için araştırmalar sürüyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler, KYK bursları sayesinde eğitim almalarını kolaylaştıracak. Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.

KYK burs başvurusu nereden yapılacak?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

KYK bursundan kimler faydalanır? KYK burs başvurusu kimlere çıkar?

KYK burs başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir. Kredi/burs başvuruları daha sonra alınacak. Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.