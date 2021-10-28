KYK burs 2021 2022 başvurusu başladı mı? 2021 KYK kredi başvurusu ne zaman?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri üniversiteyi kazanıp da kayıt yapan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. KYK bursları ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs kredi başvuru tarihleri ne zaman alınacağı bir hayli merak edilirken, KYK burs ve kredi başvurularının YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçları sonrası açıklanacağı söyleniyordu. 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek yerleştirme sonuçları 27 Ekim itibariyle açıkladı. DGS ek yerleştirme sonuçlarının ardından 2021 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, başlayacak mı? sorusu sorulmaya başlandı.

2021 KYK burs kredi başvurusu ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. 2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olmadı yani. KYK burs ve kredi başvurularının DGS ek yerleştir üniversite kayıt tarihlerinden sonra alınacağı söylenmekteydi. 27 Ekim’de ÖSYM tarafından açıklanan DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. KYK burs ve kredi başvurularının DGS ek yerleştirme kayıtlarından sonra başlayacağı söylentileri de var.

KYK burs başvurusu nereden yapılacak?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler, KYK burs ve öğrerim kredi başvurusunu e devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK bölümünden yapacak. Yani KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmakta.

KYK burs kredi ücreti ne kadar?

KYK bursu Lisans 650 lira, yüksek lisansı da 1300 lira, doktorada ise 1950 lira olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı içinde verilmişti.