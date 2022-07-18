KYK borcu nereden nasıl sorgulanır? e-Devlet KYK borcu yapılandırma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK borcu olanlara müjde verdi. Alınan kredilerin geri ödemelerinin mezuniyetten 2 yıl sonra başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süre içinde mezun öğrencinin sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa e-Devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebildiğini söyledi.

Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesinin belirli bir faiz oranı üzerinden değil Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi farkına göre yapıldığını ve hiçbir zaman bir faiz uygulamasına gidilmediğini vurgulayan Erdoğan, "Ama Bay Kemal, yalan bol. Utanmadan, sıkılmadan, faizden bahsediyor. Yok, hiçbir şey yok. Eğer sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız, bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

KYK borcu nereden nasıl sorgulanır? e-Devlet KYK borcu yapılandırma:

KYK öğrenim kredilerinin faizlerinin silinmesinin ardından milyonlar ne kadarlık KYK borçlarının bulunduğunu araştırmaya başladı. KYK borç sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılıyor. Borç sorgulamanın yanı sıra sistem üzerinden borç yapılandırması da yapılabiliyor. Bu işlem yapılırken Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine yönlendirme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sistem zaman zaman kitlense de vatandaşlar e-Devlet üzerinden bilgilerine erişebiliyor. KYK borç sorgulama işlemlerinizi “turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama” sayfası üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.