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Ekonomi KYK borcu nasıl ödenir? | KYK borcu yapılandırma son başvuru tarihi
Ekonomi

KYK borcu nasıl ödenir? | KYK borcu yapılandırma son başvuru tarihi

KYK borcu nasıl ne zamana kadar yapılandırılabilir? | KYK borcu olan milyonlarca kişinin beklediği yapılandırma kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. KYK borcu olanlar borç yapılandırmasının ne zamana kadar yapılabileceğini araştırıyor. KYK borç yapılandırma işlemi | Online KYK borç yapılandırma | KYK borcu faizleri silindi mi? | KYK borcu peşin ödeyenlere indirim var mı? | KYK borcu yapılandırma son gün

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:02:00 -
KYK borcu nasıl ödenir? | KYK borcu yapılandırma son başvuru tarihi

KYK borcu yapılandırma ekranı | "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla;  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. KYK borcu olanlar yapılandırma işleminin ne zaman kadar yapılabileceğini merak ediyor. Peki, e devletten KYK borcu yapılandırılıyor mu? E devlet borç yapılandırma

KYK borcu nasıl ödenir? | KYK borcu yapılandırma son başvuru tarihi

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi borçal için yapılandırma fırsatı çıktı. TBMM'den geçen karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılandırma işlemi ise başladı. Vatandaşlar bonç yapılandırma işleminin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Borç yapılandırma işlemi 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek. Borçlar 18 taksite bölünüp iki ayda bir ödenebilecek. Arzu eden vatandaşlar borçlarını nakit ödeyebilir. Nakit ödeyenlerin borçlarına ise yüzde 90'a varan indirimler uygulanıyor.

KYK borcu yapılandırma ve borç ödeme işlemlerini vergi dairelerinden ya da e devlet şifrenizle İnteraktif Vergi Dairesi web siteli ile uygulama üzerinden yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaptığınızda sol kısımdaki menüye göz atın. Menünün en alt kısmında yer alan ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesine tıklayınız. Yapılandırma işlemlerine tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan '7256 Başvuru Formu'na tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bu arada yapılandırma işleminin ardından ilk taksitin 31 Ocak 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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