KYK borçları silinecek mi ertelenecek mi? Meclis’te son dakika KYK hareketliliği

Üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim dönemlerinde kendilerine can suyu olması için Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldıkları burs ve krediler sayesinde okul, yol, yemek temel ihtiyaçlarını karşıladı. Üniversiteyi bitiren gençleri için bu kez KYK borcunu ödeme vakti geldi. Üniversiteyi bitirip hemen işe başlayamayan gençler için KYK borcu sırtlarında bir kambur adeta. KYK borcu olan üniversite gençleri hiç olmazsa iş bulup kendilerini toparlayana kadar KYK borçlarının ertelenmesini ya da faiz kısmının silinip yeniden yapılandırılmasını veyahut da KYK borçlarının tamamen silinmesini istemekte. KYK borçlarının akıbeti için gözler Meclis’e çevrilmişken hem MHP hem de CHP’den KYK borçlarının silinmesi noktasında son dakika teklifleri geldi. Peki Meclis’teki KYK hareketliliğine bakılacak olursa KYK borçları silinecek mi ertelenecek mi? İşte KYK son durum haberleri.

MHP'den KYK borçları için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan KYK borçlarına yönelik yeni bir açıklama yaptı. KYK borçlarının silinmesiye yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile başvuruda bulunan Sefar Aycan başvuru dilekçesinde şunları söyledi: "Bilindiği gibi yükseköğrenim gençliği kurumunuzdan öğrenim kredisi almakta, mezun olduktan sonra geri ödemektedir. Son günlerde yükseköğrenim mezunları gençler mezun olduktan sonra iş bulamadıkları, çalışamadıkları için aldıkları kredi borcunu ödeyemedikleri veya geç ödedikleri, bu yüzdende gecikme faizi uygulandığı ve borç yükünün artması nedeniyle daha büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtmektedirler. Bu durumdaki gençler borçlarına sadıktır ve kuruma borçlu olmak istememektedirler. İstemeyerek borcunu ödeyemeyen ve faiz uygulamasına tabi olan bu gençlerimize bir kolaylık sağlamanızı, en azından faiz yükünden kurtarılmasını veya borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığı göstermenizi bekliyoruz. Durumu bilgilerinize sunar, yapabilecek bir kolaylığı kredi kullanan gençler adına bekleriz. Saygılarımla"

KYK borçları silinecek mi?

Milyonları ilgilendiren KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi açıklamaları oldukça merak ediliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir kanun teklifi hazırladı ve söz konusu kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Söz konusu kanun teklifi "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığı ile TBMM 'ye sunuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları ile ilgili en son yaptığı açıklamada KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuşmuştu. Peki KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ertelenecek mi?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir kanun teklifi hazırladı ve söz konusu kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. KYK borçlarına ilişkin teklifte kanun gerekçesi olarak da şu ifadelere yer verildi: "Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır."