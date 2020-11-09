KYK borcu affedilecek mi son durum | Üniversite eğitimlerinde KYK kredisi alan milyonlarca kişi bu borcun silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Üniversite mezuniyetinin iki yıl sonrasında KYK kredisi alanlar aldıkları parayı taksitli olarak ödemeye başlıyor. Ancak pek çok genç maddi sorunlar sebebiyle KYK borçlarını ödeyemiyor. Bu sebeple milyonlarca kişi KYK borçlarının affedilmesini bekliyor. Peki, KYK borçları silinir mi? | KYK borçları ne zaman affedilir?

KYK borçları nasıl yapılandırılacak? | KYK borçların faizi silinecek mi?

KYK borcu affedilir mi? | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla vergi yapılandırması uygulanacak. Vergi yapılandırılması affında KYK borçları, trafik cezaları, köprü cezaları, SGK borçları gibi konularda yapılandırma olması bekleniyor. Vergi yapılandırmasının yasanının ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Ama kulislerde bu kararın yılsonuna kadar çıkacağı konuşuluyor.

KYK borcu silinir mi? | Pek çok kişi KYK borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Ancak KYK borçları silinmeyecek, yapılandırılacak. KYK borçlarının 18 taksite bölüneceği 2 ayda bir ödeme yapılma seçeneğinin uygulanacağı öğrenildi. İlk ödemelerin ise 2021 Şubat ayında başlaması bekleniyor.