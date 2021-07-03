Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu kez Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt/burs başvurularına çevrildi. 2021 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi sorguluyor.

KYK başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.