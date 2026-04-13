KYB liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talabani, yayımladığı video mesajda hem Irak’taki siyasi sürece hem de bölgedeki sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Talabani, özellikle son dönemde tırmanan bölgesel gerilim nedeniyle komşu ülkelere yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

Konuşmasının başında, Irak topraklarından hedef alınan komşu Arap ülkelerine seslenen Talabani, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını ve bu saldırılar nedeniyle utanç hissettiklerini dile getirdi.

Konuşmasına, bölgedeki son gelişmelerden etkilenen komşu ülkelerden özür dileyerek başlayan Talabani, "Irak topraklarından saldırıya uğrayan tüm komşu Arap ülkelerinden içtenlikle özür dilemek istiyorum. Size en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve bu eylemlerden dolayı utanç duyuyoruz." dedi.

Talabani, Irak’ta kurulması beklenen hükümete ilişkin, "Irak yeni bir hükümet kurma sürecindedir. Hasar görmüş, ancak yıkılmamış köprüleri onaracak yeni bir hükümet. Silahların yalnızca Irak hükümetinin elinde olmasını sağlayacak yeni bir hükümet." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak hükümetin vizyonuna ilişkin konuşan Talabani, "halkın hakları için mücadele edecek, Irak'ı savaştan ve kan dökülmesinden uzak tutacak, Irak'ı barış, birlik ve refaha taşıyacak bağımsız, vatansever bir hükümet" kuracakları değerlendirmesinde bulundu.

Talabani, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle bölgede oluşan gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabaları takdir ettiğini ifade ederek, "İki büyük gücü müzakere ve ateşkese teşvik eden Pakistan hükümetine teşekkür ediyorum. Bu ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini diliyorum." dedi.

Süreci müzakere noktasına getiren ülkelere de dikkati çeken Talabani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, gerilimi azaltmak ve süreci müzakere noktasına getirmek için perde arkasında çalışan tüm Avrupa ülkelerine, tüm Arap ülkelerine, Büyük Britanya'ya ve özellikle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum."



