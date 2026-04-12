Şırnak’tan İsrail’e tokat gibi cevap! AK Partili Arslan Tatar’dan Netanyahu’ya tarihi ayar!

Siyonist yönetimin suçluluk psikolojisiyle sağa sola saldırdığını belirten Tatar, özellikle Kürt kardeşlerimiz üzerinden yaratılmak istenen fitne ateşine Şırnak’tan geçit vermedi. Bu toprakların kadim halklarının et ve tırnak gibi olduğunu vurgulayan Tatar, karanlık hesaplar peşinde koşanların kirli tezgahlarını bir bir deşifre etti.

"Kapalı kapılar ardındaki sinsi planları görüyoruz"

İsrail’in kendi kanlı sicilini örtbas etmek için Türkiye’ye iftira attığını ifade eden Tatar, bölge üzerine kurulan sinsi planların farkında olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin güçlü duruşunun zalimlerin uykusunu kaçırdığını belirten Şırnak Milletvekili, hiçbir tehdidin bu aziz millete geri adım attıramayacağını tüm dünyaya ilan etti.

Mazlumun umudu zalimin korkulu rüyası

Açıklamasında Türkiye’nin küresel ölçekteki sarsılmaz rolüne dikkat çeken Tatar, devletin her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrette olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin sadece kendi sınırlarını değil, tüm mazlum coğrafyaların hukukunu savunan bir kale olduğunu vurgulayarak Netanyahu ve avanesine hadlerini bildirdi.