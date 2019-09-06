0553 313 94 23

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’den kişisel veri uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof.

06 Eylül 2019 Cuma 16:04
KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’den kişisel veri uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, çevrimiçi ortamlarda paylaşım yaparken, paylaşılan kişisel verilerin gelecekte olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceği uyarısında bulunarak, “Paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim” dedi.


KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Kurumların ve şirketlerin kişisel veriler işleyeceğini, gerekirse aktaracağını veya depolayacağını belirten Bilir, “Ama bunları yaparken güvenliğin de sağlanması gerekir. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi kişisel veri olarak kanunda tanımlanıyor. Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan her türlü bilgi kişisel veridir. Beni başkalarında ayıran bilgiler benim kişisel verilerimdir. Kişisel verilerin korunması ülkemizde anayasal bir hak” ifadelerini kullandı.



“Paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim”


Veri temelli ekonominin yaygınlaşmasıyla kişisel verilerin değerinin daha yakından hissedilmeye başlandığını anlatan Bilir, "Öte yandan sosyal medya başta olmak üzere, birçok platformda profilleme, çerezler ve otomatik karar verme gibi teknolojilerin kullanılması sayesinde ilgili kişiler çeşitli konularda yönlendirilebilmektedir. Bu durum, kişisel verilerin ve kişinin mahremiyet hakkının korunması gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Çevrimiçi ortamlarda paylaşım yaparken, paylaştığımız kişisel verilerin gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabileceğini de düşünün. Paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim. Birkaç basit adımla, biraz dikkat ile birçok siber tehditten korunmak mümkün olabilir. Biz de o yüzden dedik ki; kişisel veri güvenliği, kişinin kendisiyle başlar" diye konuştu.



“Temel hak ve özgürlüklerinin de korunması gerekmektedir”


Dijitalleşmenin bu kadar hızlı büyümesinin faydalarının yanında zararlarının da olabileceğini belirten Bilir, özellikle ebeveynlerde, çocuklarda ve gençlerde bu konuda hassasiyet olması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:


“Kişiler doğru zamanda ve doğru yöntemle işlenen kişisel veriler sebebiyle fayda görürken, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesi sebebiyle de maddi ve/veya manevi zarar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin de korunması gerekmektedir.” IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay da yaptığı konuşmada, “Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet ve gelişen teknolojilerle birlikte, bire bir hedefleme ile yapılabilen dijital reklam, markalar için çok değerli bir iletişim aracına dönüştü. Bu durum ülkemizde de dünyada olduğu gibi yasal düzenleme ihtiyacı doğurdu.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araştırma şirketi yeni parti fena şişirdi! Ali Babacan'ın alacağı oy oranını duyurdu
    1. Araştırma şirketi yeni parti fena..
    2. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    3. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    4. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    5. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    6. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    7. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    8. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    9. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    10. Dunford'dan Suriye açıklaması
    11. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    12. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    13. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    14. Diş plağı ile diş tartarı arasındaki..
    15. Fatih Işık: "Biz zoru severiz"
    16. Kulu’da ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    17. Eşi tarafından tehdit edildiği iddia..
    18. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı
    19. Müteahhitler okul yapımına yöneldi
    20. Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma..
    21. Merkel'den Çin'de ticaret müzakereleri..
    22. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    23. KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’den..
    24. Galatasaray'dan flaş Martin Linnes..
    25. Bolu’da kaçak silah imalathanesine..
    26. "İran, müzakereler yapabileceğimiz bir..
    27. Şehit polisler için mevlit okutuldu
    28. Eskişehir’in Millet Bahçesi yapımına..
    29. DMD’ye katkı denizaltından geldi
    30. Sivas’ta üç araç çarpıştı: 2 yaralı
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim