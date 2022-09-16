Kuzukulağı tarifleri: Kuzu kulağı yemeği, salatası, kavurması tarifi! Çilekli, yumurtalı kuzu kulağı denediniz mi?

Kuzukulağı, bağırsakların sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlıyor, bu sayede özellikle kabızlık sorunu yaşatanlara destek oluyor. İdrar söktürücü bir etki oluşturduğu da biliniyor. Lapası hazırlanıp harici olarak kullanıldığında çıbana, güneş yanıklarına ve hatta sivilcelere iyi geliyor. Kuzukulağı bitkisini taze taze salatalarınızda tıpkı bir marul, roka gibi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ıspanak ya da semizotu gibi pişirerek yemeğini de hazırlayabilir, yoğurt eşliğinde afiyetle tüketebilirsiniz. Kuzu kulağının yapraklarında ekşimsi bir tat vardır. Bu ekşimsi tadı ile tıpkı bir limonu anımsatmaktadır. Bunun nedeni ise içerdiği asitten kaynaklanmaktadır. Bu şifa deposu olan besin doğada kendiliğinde var olmaktadır.

Kuzukulağı Otu Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Latince’de Rumex acetosella ismiyle bilinir.

Kuzukulağı otu yurt dışında uzun süredir bilinen bir bitki türüdür.

Yemeklere farklı bir aroma getirmesi yönüyle önemlidir.

Özellikle Fransız ve Avrupa mutfağındaki konumu sayesinde tariflerde yer almayı başarmıştır.

Salatalar başta olmak üzere güveç, çorba gibi yemeklerde bu ota ve çeşitlerine rastlama imkanı vardır.

Kuzukulağı bitkisi zengin mineraller içermesi ile tüketenlere fayda sağlar.

Tadında ekşilik hissedildiği için fazladan limon ya da sirke eklemeye gerek duyulmamaktadır.

Kuzukulağı çeşitleri yöresel olarak farklılık gösterebilir ve farklı isimler almaktadır.

Kuzukulağı bitkisini taze taze salatalarınızda tıpkı bir marul, roka gibi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ıspanak ya da semizotu gibi pişirerek yemeğini de hazırlayabilir, yoğurt eşliğinde afiyetle tüketebilirsiniz.

Kuzukulağı tarifleri

Yumurtalı Kuzu Kulağı Tarifi İçin Malzemeler

2-3 demet kuzu kulağı

Tuz

1 yumurta

2-3 kaşık yağ

Yumurtalı Kuzu Kulağı Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce kuzu kulaklarını ayıklayıp güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra tavaya alıyoruz. Tuz ve yağı koyup ağzını kapatıp 2-3 dakika pişmeye bırakıyoruz. Sonra suyunu çekmiş mi diye bakıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Suyunu çeken kuzu kulağının ortasına yumurtayı kırıyoruz. Yumurtası piştikten sonra servise hazır.

Kuzu Kulağı Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

2 demet kuzu kulağı

1 kaşık ucu salça

Tereyağ

1 soğan

Tuz

Yarım çay bardağı pirinç yada bulgur

Kuzu Kulağı Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğan ve yağı tuz ile kavurun, iyice yıkanan ve doğranan kuzukulaklarını ekleyin ,ölene kadar bekleyin, pirinç ve salçayı ekleyip göz kararı suyu ekleyin, pişmeye bırakın, pirinçler piştiyse yemek hazır demektir tıpkı ıspanak yemeği gibi yapımı lezzetli bir yemek afiyet olsun.

Kuzu kulağı yemeği, salatası: Şık ve leziz bir salata tarifi

Malzeme Listesi

2 adet levrek

400 gr kuzu kulağı

1 adet soğan

1 dal taze biberiye

1 dilim limon

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

2 yemek kaşığı limon suyu

1/2 yemek kaşığı tuz

1/2 demet maydanoz

3 adet salatalık

Kuzu kulağı salatası tarifi

Tenceremize 1 dilim limonu, defne yapraklarını ve biberiyeyi koyup üzerlerine su ekleyerek kaynatıyoruz. 10 dakika sonra levrekleri de bu suya ekleyip haşlıyoruz. Sonrasında levreklerimizi soğumaya bırakıyoruz. Derin bir kap içinde elimizle böldüğümüz kılçıksız levrek etlerini ve haşlanmış bezelyeyi harmanlıyoruz. İçine kuzukulağını, doğranmış soğanı, uzun ve ince olarak doğradığımız salatalıkları ve maydanozları da ilave ediyoruz. Son olarak zeytinyağı, hardal ve limon suyunu salatamız üzerinde gezdirip servise sunuyoruz.

Çilekli kuzu kulağı Salatası

Salatanın sosu için blenderda diğer 6/7 adet çileği püre haline getirip üzerine sızma zeytin yağını limon suyunu, nar ekşisini ilave edip karıştıralım. Çilekli sosumuzu kuzu kulaklarının üzerine boca edip kaşıkla alt üst ederek harmanlayalım. Yarım saat dinlendirip demlendirelim salatamızı. Sonrası servis tabağına alalım.

“Kuzukulağı zayıflatır mı?” sorusunun yanıtı olumludur. Kuzukulağı otu faydaları arasında dikkat çekici bir özellik olan zayıflatma yönü sayesinde bitkinin eklendiği tarifler diyet listesinde bulunabilir. Kuzukulağı bitkisini zayıflamak için salatalarınıza, yemeklerine, mezelerine ekleyebilirsiniz.