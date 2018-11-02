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Kuzu'dan 'Naci Şerif Zindaşti' iddialarına cevap

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu'dan, Fatih Altaylı'nın 'Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için baskı yaptı' iddiasına cevap.

02 Kasım 2018 Cuma 09:57
Kuzu'dan 'Naci Şerif Zindaşti' iddialarına cevap

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliyesi için hakime baskı yaptığı yolundaki suçlamayı reddetti. Kuzu, söz konusu kişiyi tanımadığını söyledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün okurlarıyla paylaştığı 'Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için eski AK Partili vekil, hakime baskı yapmış" iddiasını hatırlattı.

Söz konusu iddiayı dile getirdiği yazısında herhangi bir isim vermediğini vurgulayan Altaylı, bunun üzerine kendisini eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun aradığını söyledi.

Altaylı, Kuzu'nun açıklamasını şöyle aktardı:
— Fatih Bey bugünkü yazınızda ismimi vermeseniz de vermiş gibi oldunuz. Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem. Ancak uzaktan yakından alakam yok. Yeni bir FETÖ kumpası olabilir. 15 Temmuz gerçekleşseydi öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım var. Ömrümde hiçbir hakimi arayıp telkinde bulunmadım. Ben bir Anayasa Hukuku Profesörüyüm. Yargıya baskının ne anlama geleceğini çok iyi bilirim. Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Altaylı bu düzeltmeyi de yapar diye ümit ediyorum.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:57
  1. İstanbul
  2. Burhan Kuzu
  3. Naci Şerif Zindaşti
  4. Fatih Altaylı
  5. hakim
  6. baskı
  7. FETÖ

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