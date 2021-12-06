Kuzu şiş dürümünü bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun

Kuzu şiş dürüm tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kg kemiksiz kuzu eti

200 gram kuyruk yağı

1 su bardağı süt

Yarım yemek biber salçası

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İnce lavaş

Kuzu şiş dürüm tarifi Nasıl yapılır?

Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini bir karıştırma kabına alın. Üzerine bir su bardağı sütü döküp üzerini streç filme kapatın ve mümkünse bir gece bekletin. Daha sonra etlerin sütünü bi süzgeç yardımıyla süzdürün. Kuyruk etini küçük küçük doğrayın. Eti tekrar bir karıştırma kabına alın salça, sarımsak toz biber, pul biber, zeytinyağ tuz ve karabiberini ekleyin. Sonrasında şişlere kuzu etlerini, aralara kuyruk eti gelecek şekilde dizin. Bir barbeküde veya demir döküm tavada arkalı önlü kızartın ve lavaşa sarın. İsterseniz lavaşın içerisine marul, domates, soğan karışımlı bir garnitür hazırlayabilirsiniz.

Kuzu şiş dürüm kaç kalori?

Lavaş ekmeği 4 ince dilim ekmeğe denk olduğundan kalorisi yüksek bir yiyecektir. Ayrıca Kuzu eti de yağlıdır ve kontrollü tüketilmesi önerilir. Ortalama bir adet kuzu şiş dürüm 497 kaloridir.