Kuzu şiş dürüm tarifi, nasıl yapılır?
Evde kuzu şiş dürüm nasıl yapılır? İşte tarifi
Kuzu şiş dürümünü bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun
Kuzu şiş dürüm tarifi nasıl yapılır?
Malzemeler
- 1 kg kemiksiz kuzu eti
- 200 gram kuyruk yağı
- 1 su bardağı süt
- Yarım yemek biber salçası
- 2 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- İnce lavaş
Kuzu şiş dürüm tarifi Nasıl yapılır?
Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini bir karıştırma kabına alın. Üzerine bir su bardağı sütü döküp üzerini streç filme kapatın ve mümkünse bir gece bekletin. Daha sonra etlerin sütünü bi süzgeç yardımıyla süzdürün. Kuyruk etini küçük küçük doğrayın. Eti tekrar bir karıştırma kabına alın salça, sarımsak toz biber, pul biber, zeytinyağ tuz ve karabiberini ekleyin. Sonrasında şişlere kuzu etlerini, aralara kuyruk eti gelecek şekilde dizin. Bir barbeküde veya demir döküm tavada arkalı önlü kızartın ve lavaşa sarın. İsterseniz lavaşın içerisine marul, domates, soğan karışımlı bir garnitür hazırlayabilirsiniz.
Kuzu şiş dürüm kaç kalori?
Lavaş ekmeği 4 ince dilim ekmeğe denk olduğundan kalorisi yüksek bir yiyecektir. Ayrıca Kuzu eti de yağlıdır ve kontrollü tüketilmesi önerilir. Ortalama bir adet kuzu şiş dürüm 497 kaloridir.