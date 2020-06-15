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Ekonomi

KUZKA'nın online girişimcilik kampı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:17:17 -
KUZKA'nın online girişimcilik kampı sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen "Online Girişimcilik Kampı Programı" tamamlandı.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki meslek yüksekokullarında eğitim gören gençlerin girişimcilik kültürünü ve yaratıcı düşünme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle düzenlenen kamp, 13-14 Haziran tarihlerinde 3 faz şeklinde gerçekleştirildi.

Girişimcilik kampında öğrenciler, alanında uzman girişimci ekip gözetiminde 36 saatlik yarışma maratonuna da katıldı.

Kamp etkinliğine başvuruyla alınan meslek yüksekokulu öğrencileri, kamp süresince start-up keşif kanvası, iş modeli kanvası ve etkili sunum hazırlama teknikleri konularında eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamlayan gençler, daha sonra mentorlar eşliğinde iş fikirlerini geliştirdiler ve fikir yarışması için iş fikri sunumlarını hazırladılar. Yarışmaya sunulan "Adım Adım Seyahat", "Sanal Kabin" ve "ÇayDemlik" isimli iş fikirleri projeleri derece elde etti.

Dereceye giren takımlar ödül olarak, KUZKA'nın eğitimlerine destek sağlayan University4Society'nin 2020 yılı yaz ayları boyunca ulusal çapta düzenleyeceği "Online Hızlandırma Programı"na katılma hakkı elde ettiler.

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