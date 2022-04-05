Kuzeyin Kralı Dolmabahçe'ye gelecek mi?

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar, 6 - 7 futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Transferde en kritik mevki santrfor bölgesi olacak. Batshuayi’den istediği verimi alamayan siyah beyazlı ekip, bu bölgeye nokta atışı transfer yapmak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre Sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir dönem Trabzonspor'da oynayan Kuzeyin Kralı lakaplı Alexander Sörloth'a Beşiktaş forması giydirmenin hesaplarını yapıyor.

Sörloth'un Türkiye'ye transferindeki öncelik ise Karadeniz temsilcisinde. Bonservisi Leipzig’te bulunan Norveçli golcü, sezonu, Real Sociedad’ta kiralık olarak geçiriyor.

İspanyol ekibinin 17 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği ifade ediliyor. Leipzig de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'u kadrosunda tutmayı düşünmüyor.

Beşiktaş, Alman ekibinin bonservisiyle göndermek istediği 26 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Yönetimin önceliği Sorlöth’u kiralamak.

Eğer bu konuda anlaşma sağlanamazsa bonservis konusu gündeme gelebilir. Ancak, siyah beyazlıların şu anki mali şartlar içinde Norveçli oyuncunun bonservisini alması zor gözüküyor.