Kuzey Şehir’de kura sevinci

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’nin üç ve dördüncü etabında yer alan 916 konutun kura çekilişi yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “1 Nisan itibarıyla ustalık dönemine giriyoruz. Bu dönemde konut ihtiyacı bitmiş olarak karşınıza geleceğiz” dedi. Törende şehit yakınları ile gazi ve engellilerin konutları kuraya tabi olmadan belirlendi. Ayrıca başvuru yapan tüm emekliler konut sahibi oldu.