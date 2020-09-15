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Ekonomi Kuzey Marmara'da yolun sonu görünüyor
Ekonomi

Kuzey Marmara'da yolun sonu görünüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapımının 21 Aralık’ta tamamlanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:00:00 -
Kuzey Marmara'da yolun sonu görünüyor

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını helikopterle inceledikten sonra şantiyede ilgililerden brifing alan Karaismailoğlu, Türkiye ve dünyanın en önemli projelerinden birinde özverili şekilde çalıştıklarını söyledi.

Projede 600’ü mühendis 5 bin kişinin görev aldığını belirten Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi’ni 400 kilometrelik bir aksla tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya’nın Avrupa’ya Çanakkale’den bağlanacağını vurguladı. Otoyol çalışması hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, “400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5’inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık’ta da 6’ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü’nü açtık, çalışıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi’ni, Marmara Bölgesi’ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar ülkemiz için, dünya için çok değerli projeler, hem ulaşım hem de mühendislik açısından bütün dünyanın gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler” dedi.

Karaismailoğlu, “İnşallah 18 Mart 2022’de burayı faaliyete almak için çalışmalar düzgün şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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