Kuzey Marmara'da AK Parti'li kadınlar şiddete karşı birlik oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları il başkanlıklarınca eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Sakarya Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Neriman Sağlam, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin, tüm çaba, çığlık ve kanunlara rağmen devam ettiğini vurguladı.

"Şiddet bizim turuncu çizgimizdir.' demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." diyen Sağlam, "Kadın, Allah'ın yarattığı kıymetli varlık. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biri." ifadesini kullandı.

Sağlam, kadına yönelik şiddetin tüm toplumun huzuruna kast ettiğini, aileyi parçaladığını ve geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bıraktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaatle kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır. Hükümetimiz ve bakanlıklarımız şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba göstermiştir."

- Karabük

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu da hükümetin ve bakanlıkların şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğini belirterek, "Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları artırmış, hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına umut olmuştur." dedi.

Hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadıklarını, imkansızlıkların partisi olmadıklarını vurgulayan Öksüzoğlu, şiddetle mücadelede yollarına kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

- Kocaeli

​​​​​​​​​​​​​​AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ise bugüne kadar şiddetle çok yönlü mücadele verildiğini, verilmeye devam edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır. Her türlü canlıya yönelik şiddetin yeryüzünden silindiği bir dünya duasıyla 5 milyonu aşan kadın üyemizle AK kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz."

AK Parti Bartın İl Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz, ​​​​​​​AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk da 81 ili kapsayan ortak metni okudu.