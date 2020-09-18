  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit etabı hizmete giriyor
Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit etabı hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebzeİzmit hattının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans yoluyla katılacağı törenle yarın devreye alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:32:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit etabı hizmete giriyor

Karaismailoğlu, hattın İstanbul trafiğini rahatlatacağını dile getirdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu’yla birleşerek Marmara’yı Ege’ye bağlayacağını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Böylelikle İstanbul’dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ile Sakarya illerine ulaşım kolaylaşacak. Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergâhında kesintisiz trafik akışını sağlayarak zamandan 270 milyon lira; akaryakıttan 317 milyon lira; emisyonun daha az salınımından 8 milyon lira olmak üzere yıllık 595 milyon lira tasarruf edilecek. Dev yatırımla İstanbul’dan Kocaeli’ne doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...
Dünya

ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...

ABD'de Pentagon Sözcüsü Thomas Campell, İncirlik Üssü'nün Yunanistan'a taşınacağına ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı...
Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi
Gündem

Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada, tanıklardan Nurettin Veren, örgüt elebaşısı..
Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler
Dünya

Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler

Afrika'da kardeş halkın bulunduğu Somali'de 5 din adamı Kur'an-ı Kerim okudukları sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybett..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı