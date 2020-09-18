Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit etabı hizmete giriyor

Karaismailoğlu, hattın İstanbul trafiğini rahatlatacağını dile getirdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu’yla birleşerek Marmara’yı Ege’ye bağlayacağını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Böylelikle İstanbul’dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ile Sakarya illerine ulaşım kolaylaşacak. Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergâhında kesintisiz trafik akışını sağlayarak zamandan 270 milyon lira; akaryakıttan 317 milyon lira; emisyonun daha az salınımından 8 milyon lira olmak üzere yıllık 595 milyon lira tasarruf edilecek. Dev yatırımla İstanbul’dan Kocaeli’ne doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız.