Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit etabı hizmete giriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebzeİzmit hattının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans yoluyla katılacağı törenle yarın devreye alınacağını duyurdu.
Karaismailoğlu, hattın İstanbul trafiğini rahatlatacağını dile getirdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu’yla birleşerek Marmara’yı Ege’ye bağlayacağını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Böylelikle İstanbul’dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ile Sakarya illerine ulaşım kolaylaşacak. Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergâhında kesintisiz trafik akışını sağlayarak zamandan 270 milyon lira; akaryakıttan 317 milyon lira; emisyonun daha az salınımından 8 milyon lira olmak üzere yıllık 595 milyon lira tasarruf edilecek. Dev yatırımla İstanbul’dan Kocaeli’ne doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız.