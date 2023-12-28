Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada son durum! Bakan Uraloğlu ve Bakan Koca aktardı

Türkiye güne, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3'ü otobüs 7 aracın karıştığı zincirleme kaza haberiyle uyandı.

Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

'Yaralılar 30 ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Bakan Koca şunları söyledi:

"Bu sabah 04.36’da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 57 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, “Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kazaya yoğun sis neden oldu!

Kazaya yoğun sisin neden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Bugün sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Adapazarı mevkiinde yoğun sis sebebiyle aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu ve birden çok aracın karıştığı trafik kazasında 11 vatandaşımız vefat etmiş, 57 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır.

Yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine riayet etmelerini önemle rica ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.