Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı Yolu'nda üç otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kul isimli şahsı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü şahitleri, "Birden önümüzde araç takla attı:. Ben de çarptım. Büyük bir kaza oldu" dedi.



Öte yandan, bazı kazazedeler uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.