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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:29
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı Yolu'nda üç otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kul isimli şahsı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü şahitleri, "Birden önümüzde araç takla attı:. Ben de çarptım. Büyük bir kaza oldu" dedi.

Öte yandan, bazı kazazedeler uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:29
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