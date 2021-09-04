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Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana gelen feci kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. 74 yaşındaki bir kadın ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 15:59:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan Y.E. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde İ.B. yönetimindeki mermer yüklü kamyon ile çarpıştı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Nuriye Esengin'in (74) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara çevre hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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