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Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir zincirleme kaza daha!
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir zincirleme kaza daha!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 16:33:00 - 2023-12-31 16:35:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir zincirleme kaza daha!

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Önceki gün Türkiye'yi yasa boğan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazanın ardından üzücü bir haber de bugün geldi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sebebiyle 4 kişi yaralanırken, trafikte de yoğunluk oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Geçişler kontrollü sağlanıyor!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi.


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Jandarma ekiplerince Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü geçişler sağlanıyor. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi zincirleme kaza

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi zincirleme kaza

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