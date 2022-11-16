Kuzey Marmara Otoyolu ile yılda 5.4 milyar TL tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada asırlık projeleri 20 yıla sığdırdıklarını vurguladı.

Konforlu yolculuk imkânı

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) Türkiye’nin en büyük otoyol projeleri arasında yer aldığını da belirtti. Projeyle İstanbul trafiğine girmeden hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk imkânının oluşturulduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, KMO projesinin İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkiinden başladığına işaret ederek, şunlara dikkat çekti: “Yol, sanayinin can damarları İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip Akyazı yakınlarında sonlanıyor. 398 kilometre uzunluğundaki KMO, 38 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin de açılmasıyla toplam 436 kilometreye ulaşacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu’na birkaç noktadan bağlanan KMO, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’na bağlandığında ülkemizdeki ekonomik aktivitelerin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kurulmuş olacak.”

YSS önemli ayaklardan

Karaismailoğlu, projenin en önemli ayaklarından birinin de Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü olduğunu aktardı. Avrupa’yı Asya’ya üçüncü defa bağladıklarını, köprüden günde yaklaşık 135 bin aracın geçiş yaptığını bildirdi.

YSS Köprüsü’nün üzerinden raylı sistemler geçebilecek şekilde tasarlandığını hatırlattı. Köprünün kara, hava ve demir yolu ulaşım modlarının entegre edileceğinin altını çizen Karaismailoğlu, böylece Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye’nin hem taşımacılık alternatiflerinin hem de ticaret kapasitesinin artacağını vurguladı. Karaismailoğlu, projeyle zamandan 3 milyar 236 milyon lira, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon lira tasarruf sağlandığını belirterek, “Yaklaşık 400 kilometre boyunca sağladığı kesintisiz ulaşım imkânıyla KMO açıldığı günden beri yaklaşık 1.3 milyar saat tasarruf sağladı. Karbon emisyonu 425 bin 150 ton azaltıldı” ifadelerini kullandı.