Kuzey Makedonya'dan Putin'i kızdıracak karar

Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliği’den yapılan açıklamada, “Diplomatımızın sınır dışı edildiğini doğruluyoruz, gerçekten de böyle bir karar alındı. Halihazırda Rusya karşı önlemler değerlendiriyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus diplomatın sınır dışı edilme sebebinin bilinmediği kaydedildi.

"7 gün içinde ülkeden ayrılmalı"

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, “Viyana Sözleşmesi’nin 9. maddesi uyarınca, Rusya Büyükelçiliği’nin bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etme kararı alındı. Bu bağlamda, 14 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Rusya Büyükelçisi’ne (Sergey Bazdnikin) söz konusu diplomatın 7 gün içinde Kuzey Makedonya topraklarından ayrılması talebini içeren nota verildi” diye açıkladı.

Rus Senatör Vladimir Cabarov: Kuzey Makedonya pişman olacak

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cebarov, Kuzey Makedonya’nın Rus diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendirdi.

Rus Senatör, "Rusya’ya yönelik suçlamalar kanıtlanmamışken Çekya’nın isteğini yerine getirmek büyük aptallık. Bu tam bir saçmalık. Kuzey Makedonya er ya da geç pişman olacak. Tüm bunlar kesinlikle Moskova ile ilişkilerini iyileştirmeyecek" ifadesini kullandı.

Cabarov, Üsküp’ün Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Moskova tarafından kesinlikle ‘ayna niteliğinde’ yanıt verileceğini belirterek, "Bu dayanışma Makedonya’nın yararına değil. Böyle adımlar bir kez daha bu ülkelerin politikalarında bağımsız olmadığını gösteriyor. Kesinlikle ABD’nin etkisindeler" dedi.