Kuzey Kore'den Japonya'ya özür açıklaması!

Kyodo ajansının haberine göre, Seul'ün kuzeyindeki Goyang kentinde düzenlenen uluslararası konferansa katılmak üzere çarşamba gününden bu yana Güney Kore'de bulunan Kuzey Kore Asya-Pasifik Barış Komitesinin Başkan Yardımcısı Ri Jong Hyok, "Japonya'nın bu sıralar günahkar geçmişini örtbas etmenin yanı sıra kamuoyunu istediği gibi yönlendirmek için tarih kitaplarında düzenlemeye gittiğini" savundu.

ÖZÜR ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kuzey Koreli yetkili, Japonya'nın 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi sırasında işledikleri dahil geçmişteki günahları için özür dilemesi çağrısında bulundu.

Ri, ayrıca Japonya'nın, Kore Yarımadası Japon yönetimindeyken Korelilerin zorla Japonya'ya yerleştirilmesiyle ilgili kapsamlı soruşturmalar yapmadan, vatandaşlarının Kuzey Kore tarafından kaçırıldığını zikretmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Japonya, Pyongyang yönetiminden 1970'ler ila 1980'lerde kaçırılan ve hala Kuzey Kore'de olan vatandaşlarının hesabının verilmesini istiyor.

KAYNAK: AA