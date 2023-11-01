  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Yerlikaya, AK Parti'nin İBB Başkan adayı mı? Flaş açıklama az önce geldi

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi

Mossad paylaştı! İsrail savaş gemileri Kızıldeniz'de

Az önce tüm kanallar canlı olarak yayınladı! Türkiye ve İran'dan ortak 'İsrail' duyurusu

1 gram bile altını olanı bile ilgilendiriyor! Uzman isim bu kez altın için saat vererek uyardı: Aman dikkat

‘Müslümanıız diye…’ Koca yürekli minik kızın İsrail sözleri yürekleri sızlattı

Pentagon hamlesini duyurdu, harekete geçilecek: Kuzey Kore'nin 3. casus uydu fırlatma girişimi olay oldu

Her dediği çıkan Haluk Özdil'in son altın tahmini olay! Öyle bir rakam söyledi ki, duyan koşa koşa kuyumcuya gidecek

AB'den, Yahudi terörüne uyarı: Yaptığı gönderme dikkat çekti! Sıcak gelişme

Araç alacaklar dikkat! Bekleyin, bir buçuk milyon araç piyasaya geliyor
Dünya Kuzey Kore'den Hamas iddiasına yalanlama
Dünya

Kuzey Kore'den Hamas iddiasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:22:00 -
Kuzey Kore'den Hamas iddiasına yalanlama

Hamas'ın siyonist rejime karşı Kuzey Kore yapımı silahları kullandığına yönelik iddialara Pyongyang'tan yalanlama geldi.

Hamas'ın siyonist rejime karşı Kuzey Kore yapımı silahları kullandığına yönelik iddialara Pyongyang'tan yalanlama geldi.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, bazı batılı ülkelerin Orta Doğu krizine dahil etmek için Kuzey Kore'ye karşı karalama kampanyasına başvurduğunu söyledi.

ABD'ye ait bazı kitle iletişim araçları üzerinden Kuzey Kore silahlarının siyonist rejime karşı kullanıldığına ilişkin asılsız söylentiler yayıldığını ifade eden Kim, medyanın Pyongyang'ın ABD'nin Orta Doğu ve Ukrayna'daki çıkarları üzerinden şantaj diplomasisine başvuracağı şeklinde algı oluşturduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23