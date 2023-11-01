Kuzey Kore'den Hamas iddiasına yalanlama
Hamas'ın siyonist rejime karşı Kuzey Kore yapımı silahları kullandığına yönelik iddialara Pyongyang'tan yalanlama geldi.
Hamas'ın siyonist rejime karşı Kuzey Kore yapımı silahları kullandığına yönelik iddialara Pyongyang'tan yalanlama geldi.
Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, bazı batılı ülkelerin Orta Doğu krizine dahil etmek için Kuzey Kore'ye karşı karalama kampanyasına başvurduğunu söyledi.
ABD'ye ait bazı kitle iletişim araçları üzerinden Kuzey Kore silahlarının siyonist rejime karşı kullanıldığına ilişkin asılsız söylentiler yayıldığını ifade eden Kim, medyanın Pyongyang'ın ABD'nin Orta Doğu ve Ukrayna'daki çıkarları üzerinden şantaj diplomasisine başvuracağı şeklinde algı oluşturduğunu belirtti.