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Kuzey Kore'den Güney Kore'nin teklifine ret! Alaycı sözler: O kadar komik bir adam ki...

Kuzey Kore, Güney Koreli lider Moon Jae-in’in müzakere çağrılarını reddetti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:28
Kuzey Kore'den Güney Kore'nin teklifine ret! Alaycı sözler: O kadar komik bir adam ki...

ABD ile düzenlediği ortak askeri tatbikatlar nedeniyle Güney Kore’ye tepki göstermeye devam eden Kuzey Kore, Güney Koreli lider Moon Jae-in’in müzakere çağrılarını reddetti. Kuzey Kore’nin bölgede bir füze atışı denemesi daha yaptığı belirtiliyor.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, Perşembe günü bir televizyon kanalından yayınlanan açıklamasında, Kuzey Kore’nin son dönemlerde sıklaştırdığı füze denemelerinin ‘endişe verici’ olmasına rağmen, karşılıklı diyalog kapısının hala açık olduğunu söylemişti. Moon bu konuşmasında ayrıca Kuzey Kore liderine, “nükleer programındansa ekonomik refahı tercih etmesi” çağrısı yaptı.

Moon’un açıklamalarını takiben, Kuzey Kore Barışçı Birleşme Komitesi’nden ismi açıklanmayan bir sözcü, Moon’un bu ifadelerini alay konusu yaparak, “Güney Kore baş yöneticisi o kadar komik bir adam ki, astlarının yazdıklarını okuyor” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'den tepki: Güney Kore ile diyalog planını yok sayıyoruz

Kuzey Kore’den gelen söz konusu açıklamada ayrıca, Güney Kore’nin ABD'den yeni savaş uçağı tedarik etmesi ve ABD ile ortak askeri tatbikatlarını da sürdürüyor olması eleştirildi. Mesajın devamında, böylesi bir durumda Moon’un Koreliler arasında diyaloğun tatbikatlar biter bitmez başlayacağı görüşünde olması da ‘saçma’ olarak nitelendirildi.

Kuzey Kore hükümetince, diyalog planının artık tamamen yok sayıldığının vurgulandığı açıklamada, “Bizim artık Güney Koreli yetkililerle ne konuşacak bir şeyimiz ne de oturup tartışacağımız bir planımız var” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Koreli yetkililer, Washington’la görüşmeye açık olduklarını, Güney Kore ile karşılıklı müzakereleri ise ancak Güney Kore’nin ABD ile yürüttüğü tatbikatlarla ilgili ‘makul bir açıklama’ yapması halinde değerlendirmeye alacaklarını açıklamışlardı.

Müzakere tekliflerinin reddedilmesi yanı sıra Kuzey Kore'den füze denemeleri

ABD ile Güney Kore’nin tatbikatları devam ederken, Kuzey Kore de bir taraftan füze denemelerini hızlandırdı ve Temmuz ayından bu yana altı kez deneme gerçekleştirdi. Bu denemelerin yarımadada güvenliği riske attığını savunan Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore’ye denemeleri sonlandırmaları için çağrıda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:28
  1. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon
  2. Güney Kore
  3. Moon Jae-in
  4. Kuzey Kore

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