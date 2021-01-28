  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kuzey Kore'den dikkat çeken iddia: Denemeler başladı
Sağlık

Kuzey Kore'den dikkat çeken iddia: Denemeler başladı

Kuzey Koreli hackerların Batılı devletlerden koronavirüs aşısı yapımıyla ilgili bilgileri ele geçirdiği ve kendi aşısını ürettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Kuzey Kore aşı denemelerinde Faz 3'te.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 17:06:00 -
Kuzey Kore'den dikkat çeken iddia: Denemeler başladı

Hiç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirmeyen ama pandemiyle mücadelede başarısız kaldıkları noktalar da olduğunu itiraf eden Kuzey Kore ile ilgili yeni bir iddiada bulunuldu.

Daily NK sitesine konuşan ve adını vermeyen bir kişi, hackerların Batılı ilaç üreticilerinden sızdırdığı bilgileri kullanarak kendi koronavirüs aşısını ürettiği ve insanlar üzerinde denemeye başladığını ileri sürdü.

​Habere göre Kim Il-sung Üniversitesi'ndeki Biyolojik Endüstri Araştırma Merkezi'nde halihazırda Faz 3 çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore'de bu aşı bilgilerini çalan 'Büro 325' adlı hacker birimi, ülkenin birincil istihbarat kurumlarından Genel Keşif Bürosu altında çalışsa da doğrudan Merkez Komite'den emir alıyor. Lider Kim Jong-un'un ülke yönetiminde söz sahibi olan kız kardeşi Kim Yo-jong'un da birimin faaliyetlerini kontrol ettiği ileri sürülüyor.

Yine Daily NK'ye konuşan siber güvenlik uzmanı Mun Chong-hyun, "Siber saldırıların doğası gereği Kuzey Kore'nin ne tür bilgiler elde ettiğini doğrulamak zor" dedi.

Diğer yandan aşı iddiasını ortaya atan kaynak, ne kadar bilgi etmiş olursa olsun Kuzey Kore'nin aşı üretiminde başarılı olamayacağı görüşünde: "Aşının nasıl üretileceğini öğrendiler ama üretim kapasiteleri yok. Ama lider Kim bağımsız şekilde aşı geliştirilmesi emri verdiğinden ortaya bir şeyler koymak zorundalar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'dan askeri hazırlık çağrısı: Onlara karşı tek başına baş edemeyiz
Dünya

NATO'dan askeri hazırlık çağrısı: Onlara karşı tek başına baş edemeyiz

Rusya ve Çin'e karşı müttefiklere askeri hazırlığı sürdürme çağrısı yapan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, "Kuzey Amerika ..
Başkan Erdoğan dikkat çekmişti... Batı'da aşı savaşları resmen başladı
Gündem

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti... Batı'da aşı savaşları resmen başladı

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında koronavirüs aşı savaşları resmen başladı. AB Komisyonu, geçen hafta üye ülkelerindeki yetişkin nüf..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması
Dünya

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması

Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi Lars Bondo Krogsgaard, dünyadaki enerji geçişinin koronavirüs salgınına rağmen hızlıca yaşanaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay