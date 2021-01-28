Kuzey Kore'den dikkat çeken iddia: Denemeler başladı

Hiç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirmeyen ama pandemiyle mücadelede başarısız kaldıkları noktalar da olduğunu itiraf eden Kuzey Kore ile ilgili yeni bir iddiada bulunuldu.

Daily NK sitesine konuşan ve adını vermeyen bir kişi, hackerların Batılı ilaç üreticilerinden sızdırdığı bilgileri kullanarak kendi koronavirüs aşısını ürettiği ve insanlar üzerinde denemeye başladığını ileri sürdü.

​Habere göre Kim Il-sung Üniversitesi'ndeki Biyolojik Endüstri Araştırma Merkezi'nde halihazırda Faz 3 çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore'de bu aşı bilgilerini çalan 'Büro 325' adlı hacker birimi, ülkenin birincil istihbarat kurumlarından Genel Keşif Bürosu altında çalışsa da doğrudan Merkez Komite'den emir alıyor. Lider Kim Jong-un'un ülke yönetiminde söz sahibi olan kız kardeşi Kim Yo-jong'un da birimin faaliyetlerini kontrol ettiği ileri sürülüyor.

Yine Daily NK'ye konuşan siber güvenlik uzmanı Mun Chong-hyun, "Siber saldırıların doğası gereği Kuzey Kore'nin ne tür bilgiler elde ettiğini doğrulamak zor" dedi.

Diğer yandan aşı iddiasını ortaya atan kaynak, ne kadar bilgi etmiş olursa olsun Kuzey Kore'nin aşı üretiminde başarılı olamayacağı görüşünde: "Aşının nasıl üretileceğini öğrendiler ama üretim kapasiteleri yok. Ama lider Kim bağımsız şekilde aşı geliştirilmesi emri verdiğinden ortaya bir şeyler koymak zorundalar."