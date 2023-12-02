Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Uyduma dokunursan bedelini ödersin

Kuzey Kore, "düşmanlarını" izlemek üzere fırlattığı casus uyduya müdahaleyi savaş nedeni sayacağını duyurdu.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre Kuzey Kore, ABD'nin uzaya fırlatılan casus uydusuna müdahale etmesi halinde ABD'nin casus uydularını yok edeceğini bildirdi.

Son dönemde art arda füze denemelerinde bulunan Pyongyang'ın uzaya casus uydu fırlatması Pasifk'te ipleri germişti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un uydu tarafından görüntülenen ABD üslerinin, Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un fotoğtraflarını incelediği belirtilmişti.

Kuzey Kore son açıklamasında, casus uydu hamlesini eleştiren ABD'nin dünyada en fazla casus uyduya sahip ülke olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Beklenmedik bir çatışma halinde ülkemizi askeri olarak sürekli tehdit eden ABD'yi sorumlu tutarız" ifadeleri yer aldı.

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ABD ordusu daha önce tehdit hissedilmesi halinde Kuzey Kore'nin casus uydusuna müdahale edilebileceği sinyali vermişti. ABD ve Güney Kore, casus uydu krizi sonrası Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları da uygulamaya koymuştu.