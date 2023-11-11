  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden'a partisinden İsrail tepkisi

EYT'li olmayana kademeli emeklilik! Emekli olmak için 4500 ve 5400 gün yetiyor

Hackerlar dünya devinin verilerini çalıp internette yayınladı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Yapmadıkları kalmamış

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu 'Atatürk' gerçeğini açıkladı | Şok edici bir iddiada bulundu

MHP'den gündemi sarsan Yargıtay-AYM krizi açıklaması: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız

Siyonistlerden fosfor bombalarıyla katliam! Sadece Gazze'ye değil insanlığa savaş açtılar

İşte siyonist zihniyet | Haham'dan Gazze için skandal ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz

Böyle eğitimci olmaz olsun!

Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular
Dünya Kuzey Kore'den ABD'ye Rusya çağrısı
Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye Rusya çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 10:43:00 -
Kuzey Kore'den ABD'ye Rusya çağrısı

Kuzey Kore, Rusya ile dostane ilişkilerinin daha da gelişeceğini açıklayarak ABD'ye 'bu duruma alışın' çağrısında bulundu. Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, “ABD'nin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin yeni gerçekliğine alışması gerektiği” vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara Pyongyang yönetiminden yanıt geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in Kuzey Kore - Rusya ilişkilerinin gelişimine yönelik "endişesini" dile getirdiği ve iki ülkeye yönelik "ek yaptırımlardan" söz ettiği hatırlatılarak, ABD yönetiminin bağımsız egemen devletler arasındaki ilişkilerin gelişimine karşı "hastalıklı bir tiksinti duyduğu" savunuldu. Blinken'in "sorumsuz ve provokatif" açıklamalarının ABD'nin endişelerini gidermek yerine Kore Yarımadası ve bölgedeki tehlikeli siyasi ve askeri gerilimi tırmandırdığı kaydedilen açıklamada, "ABD'nin egemen bir devlet olan Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkileri konusunda duyduğu endişeyi gidermenin tek yolu, iki ülkeye yönelik düşmanca politikasını ve Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesi, siyasi provokasyonlara son vermesidir" ifadeleri kullanıldı.

"BİRLİKTE KARŞI KOYACAĞIZ"

Kuzey Kore'nin diğer devletlerle ilişkisinin önemine değinilen açıklamada, "Kuzey Kore, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer bağımsız egemen devletler arasındaki eşit ve karşılıklı işbirliği yalnızca Kore Yarımadası'nda ve bölgede değil aynı zamanda dünya barış ve istikrarın savunulmasında çok önemli bir rol oynamaktadır" denildi. ABD'nin uluslararası toplumun dayanışma ve birliğini küçümsemesinin mevcut "sefil" dış politikasının başarısızlığının ana nedeni olduğu iddia edilen açıklamada, "Başkaları ne derse desin Kuzey Kore ile Rusya arasındaki bağımsızlık, barış ve dostluk temeline dayalı ilişkiler giderek güçlenecek, bağımsız ve egemen devletler ABD ile ona bağlı güçlerin Kore Yarımadası'nda ve Kuzey Kore'de barış ve istikrarı bozmaya yönelik her türlü girişimine kararlı ve koordine şekilde karşı koyacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "ABD'nin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin yeni gerçekliğine alışması gerektiği" vurgulandı.

BLİNKEN KUZEY KORE RUSYA İLİŞKİSİNE DEĞİNMİŞTİ

Siyasi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Kuzey Kore'nin, Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi için Rusya'ya askeri teçhizat sağladığını, Rusya'nın da askeri programları için Kuzey Kore'ye teknoloji ve destek sağladığını görüyoruz. Ve asıl endişe bu" ifadelerini kullanmıştı. Çin'in Kuzey Kore ile "benzersiz" bir ilişkisinin olduğunu ifade eden Blinken, "Çin'in bu etkiyi Kuzey Kore'yi bu sorumsuz ve tehlikeli davranıştan kurtarma konusunda yapıcı bir rol oynamak için kullanmasını bekliyoruz" demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güney Kore tepki gösterdi: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah gönderdiği iddiasına karşılık tüm dünyaya çağrısı
Güney Kore tepki gösterdi: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah gönderdiği iddiasına karşılık tüm dünyaya çağrısı

Dünya

Güney Kore tepki gösterdi: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah gönderdiği iddiasına karşılık tüm dünyaya çağrısı

ABD savaş uçağı ortalığı karıştırdı! Kuzey Kore: Savaş halindeyiz
ABD savaş uçağı ortalığı karıştırdı! Kuzey Kore: Savaş halindeyiz

Dünya

ABD savaş uçağı ortalığı karıştırdı! Kuzey Kore: Savaş halindeyiz

Kuzey Kore: İsrail'in hastane saldırısı akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu
Kuzey Kore: İsrail'in hastane saldırısı akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu

Gündem

Kuzey Kore: İsrail'in hastane saldırısı akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu

Kuzey Kore, İsrail-Hamas savaşında tarafını dünyaya ilan etti
Kuzey Kore, İsrail-Hamas savaşında tarafını dünyaya ilan etti

Gündem

Kuzey Kore, İsrail-Hamas savaşında tarafını dünyaya ilan etti

Pentagon hamlesini duyurdu, harekete geçilecek: Kuzey Kore'nin 3. casus uydu fırlatma girişimi olay oldu
Pentagon hamlesini duyurdu, harekete geçilecek: Kuzey Kore'nin 3. casus uydu fırlatma girişimi olay oldu

Dünya

Pentagon hamlesini duyurdu, harekete geçilecek: Kuzey Kore'nin 3. casus uydu fırlatma girişimi olay oldu

Kuzey Kore'den Hamas iddiasına yalanlama
Kuzey Kore'den Hamas iddiasına yalanlama

Dünya

Kuzey Kore'den Hamas iddiasına yalanlama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23