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Dünya Kuzey Kore'den ABD'ye Asya NATO'su suçlaması
Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye Asya NATO'su suçlaması

Yeniakit Publisher
2023-09-26 22:50:00 -
Kuzey Kore'den ABD'ye Asya NATO'su suçlaması

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, ABD'nin Asya'da NATO benzeri bir oluşum peşinde olduğunu söyledi.

Kim, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin pervasız ve histerik nükleer restleşmelerinin 2023 yılını aşırı tehlikeli bir yıla dönüştürdüğünü söyledi.

"ABD, nükleer savaş çıkarmaya yönelik kötü emelini gerçekleştirmenin tatbiki aşamasına geçiyor." ifadesini kullanan Kim, Washington yönetiminin NATO'nun Asya versiyonu peşinde olduğunu savundu.

Kim, ABD'nin kuzeydoğu Asya'ya yeni bir Soğuk Savaş yapısı soktuğunu ileri sürerek, ülkesinin savunma mekanizmalarını güçlendirmekten başka seçeneği olmadığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bugün Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin 75. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa onun rejimi, Güney Kore-ABD ittifakı tarafından verilecek ezici karşılıkla sona erdirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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