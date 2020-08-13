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Aktüel

Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 60'ına yakını gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:09:56 -
Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 60'ına yakını gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

ANKARA (AA) - Kuzey Kore nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının "gıda güvensizliği" ile karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, ABD Tarım Bakanlığının Ekonomik Araştırma Hizmeti tarafından hazırlanan bir raporda, Kuzey Kore'de 15,30 milyon kişinin "gıda güvensizliği" içinde olduğu belirtildi.

Raporda, "2020'de Kuzey Kore nüfusunun tahmini olarak yüzde 59,2'sinin gıda güvensizliği yaşayacağı tahmin ediliyordu. Bu oran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şokunun etkisiyle yüzde 59,8'e yükseldi." ifadesine yer verildi.

Bu oranın geçen yıl yüzde 57,3 olduğu hatırlatılan raporda, bu yıl gıda güvensizliği yaşayan kişilerin sayısının geçen yıla göre 700 bin arttığı aktarıldı.

Raporda, Kuzey Kore'nin, Afganistan ve Yemen ile geniş çaplı gıda güvensizliği yaşayan üç Asya ülkesi arasında yer aldığı belirtildi.

Gıda güvensizliği, kişiler günlük ortalama 2 bin 100 kalorilik beslenme hedefinin altına düştüğünde ortaya çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, son yıllarda kuraklık, sel ve diğer olumsuz hava koşullarının neden olduğu kronik gıda kıtlığıyla mücadele eden ülkede en az 11 milyon kişi yetersiz besleniyor, her 5 çocuktan birinde beslenme bozukluğunun yol açtığı gelişim geriliği görülüyor.

Kuzey Kore'de, şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.

Ülkeye Kaesong'dan temmuzda yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözaltına alındığı açıklanmış ve ardından şehirde olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

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