Kuzey Kore'de gözaltı sisteminde insanlık dışı muamele iddiaları

ANKARA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uzak Doğu ülkesi Kuzey Kore'de adli soruşturma ve gözaltı sürecinde yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerinin yaşandığı uyarısında bulundu.

Örgüt, ülkede tutuklu yargılanan, suçu henüz kesinleşmemiş kişilerin, sorgu ve gözaltı aşamalarında karşılaştığı hak ihlallerini ele alan bir rapor yayımladı.

"Hayvandan Daha Değersiz: Kuzey Kore'de Yargı Öncesi Gözaltılarda İstismar ve Adil Yargılama İhlalleri" başlıklı raporda, gözaltına alınan kişilerin yaygın olarak işkence, kötü muamele ve zorla çalıştırma gibi hak ihlalleriyle karşılaştığına dair iddialara yer verildi.

Kuzey Kore'den iltica eden 8 eski devlet görevlisi ile gözaltı ve sorgu merkezlerinde tutulmuş 22 Kuzey Kore vatandaşının tanıklıklarına dayanılarak hazırlanan raporda, gözaltına alınanların işkence gördüğü, asgari hijyen koşulları bulunmayan nezarethanelerde ve cezaevlerinde tutulduğu, infaz koruma personeli tarafından aşağılayıcı muameleye tabi tutulduğu ve yargı kararı olmadan zorla çalıştırmayla cezalandırıldığı belirtildi.

- "İnsandan daha aşağı"

Tanıklıklarına başvurulan eski devlet görevlilerinden 4'ü, Kim Jong-un liderliğindeki tek parti yönetiminin gözaltına alınan şüphelileri "insandan daha aşağı" gördüğünü, bu yüzden infaz koruma memurlarına onlarla "doğrudan göz teması kurmamaları gerektiğini" telkin ettiğini aktardı.

Raporda, isimleri yerine rakamlarla hitap edilen şüphelilerin günlerce beton zeminde oturtularak bekletildiği, avukat tutmalarına veya aileleriyle görüşmelerine izin verilmediği ve temel gıda, sağlık ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmadığı ifade edildi.

Gözaltındakilerin sürekli fiziksel cezalandırma tehdidi altında tutulduğuna, kadınların ise cinsel taciz ve tecavüzle karşılaştığına dikkat çekilen raporda, gözaltında ölümlerin ve kayıpların yaygın olduğu kaydedildi.

Örgüt, Kuzey Kore hükümetine, adli sorgu ve gözaltı sürecinde işkenceye, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye son verilmesi, gözaltındakilerin temizlik, sağlık, beslenme, temiz su, giysi ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.