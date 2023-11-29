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Dünya Kuzey Kore seçimlerinde hayır oyu çıktı! 67 yıl sonra bir ilk
Dünya

Kuzey Kore seçimlerinde hayır oyu çıktı! 67 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-11-29 19:03:00 -
Kuzey Kore seçimlerinde hayır oyu çıktı! 67 yıl sonra bir ilk

Kuzey Kore'deki yerel seçimlerde, 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildiği açıklandı.

Yonhap'ın, Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, 27 bin 858 Kuzey Kore vatandaşı, il ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde aday gösterildi.

Haberde seçimlere katılımın yüzde 99,63 olduğu belirtildi. Belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'inin evet oyu, yüzde 0,09'unun da hayır oyu verdi.

Yerel seçimlerde ilk kez hayır oyu çıktı

İlçe ve şehir halk meclisi adayları için de seçmenlerin yüzde 99,87'sinin evet oyu, yüzde 0,13'ünün de hayır oyu kullandığı aktarıldı.

Ülkedeki yerel seçimlerde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildi.


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İsmini vermek istemeyen Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, "Bu hareket, Kuzey Kore'nin seçimlerde insanların görüşlerini belirtmesine izin verdiklerini göstermek için yapılmış gibi duruyor ancak bu, insanların oy hakkı olduğunu garanti etmiyor." dedi.

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